Temperatura de inverno no outono e com chuva

Com as nuvens da frente de outono estagnadas sobre o arquipélago principal do Japão, a umidade e o frio marcam este período. A temperatura desta manhã de quinta-feira (19) foi igual à média de dezembro, no inverno.

De acordo com a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, a temperatura máxima na região Kanto para quinta-feira é de 12 graus centígrados. Essa é a temperatura média de meados de dezembro. O último registro com essa temperatura em meados de outubro foi em 1957. Portanto, 60 anos atrás.

A temperatura mínima na manhã de quinta-feira foi de 9,9°C tanto em Tóquio quanto em Ebina (Kanagawa), 9,8°C em Funabashi (Chiba) e 1,6°C em Kusatsu, cidade das águas termais em Gunma.

A AMJ acredita que a temperatura média deverá subir gradualmente a partir de sexta-feira (20), amenizando o frio.

Por outro lado, a preocupação é com o tufão no. 21 que avança das Filipinas para o arquipélago japonês. Se ele continuar nessa rota, no domingo (22), de Okinawa a Tohoku, há previsão de tempestades.

Fontes: Yomiuri e JNN Foto: Yomiuri