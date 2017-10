Sorvetes com baixa caloria e low-carb

Poder comer sem culpa é a proposta da linha de sorvetes Sunao, da fabricante de produtos alimentícios Glico. Ela aponta que, principalmente, no outono, as pessoas têm a preocupação com o efeito sanfona da dieta. No outono o apetite tende a aumentar e, adeus quilos perdidos.

Pensando no público de 90 milhões de dieters (pessoas que fazem dieta alimentar), cada sorvete tem apenas 80 calorias e é low-carb, com redução de 40% a 51% de açúcar, dependendo do sabor.

A linha foi lançada em fevereiro deste ano, mas os consumidores passaram a comentar nas redes sociais no começo do outono.

Sorvetes sem culpa

Os sorvetes não têm leite de vaca, são preparados com leite de soja, sem açúcar e enriquecido com fibras, para as pessoas que fazem a dieta low-carb.

A linha de sorvetes tem 3 sabores em copos – baunilha, chocolate e passas ao rum. Também tem um sanduíche (monaka) de casquinha com chocolate e softcreams. Esses últimos – sabores baunilha e matcha – têm casquinha crocante preparada com farinha de milho.

Se bater vontade de comer um sorvete, a dica é saborear um cremoso com apenas 80 kcal. Em comparação aos demais do mercado que têm em média 180Kcal, para os dieters pode ser uma boa pedida.

O preço sugerido nos supermercados e lojas de conveniência é de 160 ienes, sem imposto.

Fonte e fotos: divulgação