Recall de 1,16 milhão de veículos da Nissan

A Nissan Motor Company na sexta-feira (6) realizou o pedido de recall (reparação gratuita) ao Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (MLIT) de aproximadamente 1,16 milhão de veículos de 38 modelos distintos, que foram fabricados entre janeiro de 2014 e setembro de 2017. Os modelos “Life” e “Note” estão inclusos no recall.

Segundo a Nissan, o motivo do recall foram problemas com inspeções não qualificadas.

Segundo o código de direito de veículos rodoviários, é permitido que a fabricante realize a inspeção total de veículos para investigar a segurança do automóvel no lugar de organizações governamentais. Contudo, é necessário que seja realizada por funcionários com certificação após a inspeção ser notificada mediante o código citado acima.

Entretanto, segundo os responsáveis, as inspeções eram realizadas por “inspetores auxiliares” sem qualificação em todas as 6 fábricas da empresa no Japão. Além disso, o documento de confirmação de que a inspeção foi realizada corretamente era assinado por outros inspetores não qualificados.

A Nissan disse que os itens fundamentais da inspeção geral foram cumpridos e não há problemas na segurança dos carros. Contudo, a empresa decidiu realizar o recall após ter julgado necessário inspecionar novamente os carros. “Um ato que denigre os fundamentos do sistema e transmite inseguranças aos usuários dos automóveis”, disse o ministro Ken’ichi Ishii, em tom de represália.

A Nissan está realizando uma pesquisa interna com terceiros para investigar os períodos e fatores do incidente, e criar métodos de prevenção. Essa pesquisa será relatada ao MLIT neste mês.

Fonte: Nikkei Shimbun