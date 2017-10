Quioto exibe 2 filhotes de espécie de gato em extinção

Os filhotes da espécie Tsushima Yamaneko, com nome científico de Prionailurus bengalensis euptilurus, foram apresentados para o público pelo zoológico de Quioto. Foi a primeira vez que houve reprodução dessa espécie fora da região Kyushu, onde esses gatos são preservados e cuidados, já que estão em extinção.

Segundo o zoológico, um macho e uma fêmea, passam bem. Eles ficarão em exposição pública até 12 de novembro, a fim de se ambientarem e se acostumarem com seres humanos.

Espécie de gato que vive em Nagasaki

Essa espécie foi catalogada pelo Ministério do Meio Ambiente do Japão como Prionailurus bengalensis euptilura em 2007, sendo que anteriormente era considerada do gênero Felis.

Pode ser encontrado somente na Mongólia, no norte da China, na Bacia do rio Amur na Sibéria Oriental, na Ilha de Jeju na península coreana e no arquipélago de Tsushima (Nagasaki) no Japão. Recebeu o mesmo nome do arquipélago onde vive.

O gato silvestre tem 50 a 60 cm de altura, pesa entre 3 a 5Kg, tem pelagem de cor ocre e manchas brancas atrás das orelhas.

Dez zoológicos do país têm contribuído para a preservação e reprodução da espécie. Segundo os últimos dados, até 2010 havia no máximo 110 vivendo no seu habitat natural.

Fonte e foto: Sankei News