Produtos da Kobe Steel perdem selo de qualidade do Japão

A indústria no ramo do aço, Kobe Steel, perdeu a certificação dos Padrões Industriais do Japão (JIS, na sigla em inglês) para vários produtos de cobre após falsificação de dados sobre sua qualidade, marcando o terceiro rebaixamento do grupo em uma década e prejudicando a confiança entre as fornecedoras japonesas e seus clientes.

A empresa disse na quinta-feira (26) que certos tubos de cobre produzidos na subsidiária Kobelco & Materials Copper Tube em Hadano (Kanagawa), perderam a certificação JIS.

A empresa havia alterado dados de qualidade como se os produtos atendessem a um padrão necessário e os vendeu a quatro clientes corporativos com o selo de aprovação JIS.

A Organização de Garantia de Qualidade do Japão descobriu o problema enquanto investigava o sistema de segurança de qualidade da planta, à luz de fabricações similares para produtos de aço e alumínio.

Até o momento, a empresa negou repetidas vezes ter violado a lei. “Pedimos nossas sinceras desculpas por todo o problema que causamos a nossos clientes,” disse aos repórteres o presidente Hiroya Kawasaki na quinta-feira, salientando que a empresa vai estudar “medidas compreensivas para evitar uma recorrência” de tal fabricação.

“Visamos reganhar a certificação JIS o mais rápido possível” e “reconstruir a confiança” com a rede da Kobe Steel, disse.

Questão de confiança

Por todo o transtorno que causou, o escândalo parece ter um impacto limitado sobre segurança de produto.

Cerca de 80% dos clientes que receberam os produtos de cobre, alumínio e outros afetados, até agora, confirmaram que os materiais são seguros, disse a Kobe Steel.

A extensão completa do escândalo ainda pode emergir. A Kobe Steel anunciou na quinta-feira que quatro novos casos vieram à tona em que unidades, incluindo seu negócio de maquinário japonês, haviam fabricado dados completos ou falharam em concluir os procedimentos de teste de forma adequada.

Acusações de irregularidades em unidades de operação de aço no exterior também estão sob investigação.

Fonte e imagem: Nikkei