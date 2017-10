Previsão de fortes chuvas e alerta para enchentes em Tokai

O Observatório de Meteorologia de Nagoia informou nesta sexta-feira (6) que é preciso tomar cuidado com a intensidade das chuvas na região Tokai, no sábado (7).

Em Nagoia (Aichi), as chuvas começaram de forma tímida na manhã desta sexta-feira (6).

No entanto, com a baixa pressão e a frente fria de outono, vem um fluxo de ar úmido. Isso provoca grande instabilidade, trazendo chuvas fortes e raios, especialmente na região Tokai. A estimativa é de chuva intensa de 60mm e trovoadas.

Chuvas fortes de até 180mm

A quantidade de chuva prevista até a manhã de sábado deverá ser de máxima de 180mm em Mie, 100mm em Aichi e 60mm em Gifu.

Observatório de Meteorologia chama à atenção para as pessoas que residem em locais baixos, próximos aos rios e encostas das montanhas. As chuvas intensas podem provocar inundação, enchentes e deslizamentos.

Os 3 dias de folga não serão prejudicados com as chuvas, pois no domingo, o tempo deverá ser nublado. No feriado do Dia dos Esportes, na terça-feira (9) o céu volta a ficar ensolarado.

Fontes: CBC TV e AMJ