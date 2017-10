Porta-aviões americano conduz exercícios militares com navio japonês perto de Okinawa

Uma porta-aviões da marinha dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, está conduzindo exercícios militares com um navio de guerra japonês em águas perto de Okinawa a sudoeste da península coreana, informaram militares do Japão na quarta-feira (11).

O exercício ocorre em meio às elevadas tensões com a Coreia do Norte, visto que os Estados Unidos realizam exercícios aéreos na região com bombardeiros B1-B partindo de Guam.

O exercício com o grupo de ataque Reagan, que teve início no sábado (7), envolve embarcações navegando a partir do Canal de Bashi, que separa as Filipinas e Taiwan, a mares ao redor de Okinawa mais perto da Coreia do Norte, disse a Força Marítima de Autodefesa do Japão (FMAJ) em uma declaração.

Um destróier japonês, o Shimakaze, está acompanhando o Reagan de 100 mil toneladas, que tem base no Japão, e seus navios de escolta, disse a FMAJ.

Fonte: Asahi, Agência Reuters Imagem: NNN