Poodle escapa e dá canseira no Aeroporto de Haneda

Um poodle escapou da gaiola ao ser colocado no bagageiro do avião da JAL-Japan Airlines, no Aeroporto de Haneda. Ele ficou correndo pela pista A do aeroporto causando atrasos em 14 voos.

Por volta das 8h50 de segunda-feira (9), um poodle de um passageiro deveria ser colocado no compartimento de carga da aeronave. No entanto, ele escapou da gaiola antes mesmo do funcionário cobri-la com rede, conforme o manual.

O poodle de grande porte corria e parava, como se zombasse dos funcionários do aeroporto. Além de causar atrasos em 14 voos, um avião teve que refazer o desembarque. O aeroporto teve que fechar a pista A por 6 minutos.

O dono do poodle teve que ser chamado para ajudar no trabalho para salvar o pet. Finalmente, 40 minutos depois, às 9h31 o pet foi resgatado pelos funcionários do aeroporto, com a ajuda do dono.

O dono e o poodle voaram para Okinawa normalmente, depois do episódio da fuga.

Fontes: ANN e NHK Foto: NHK