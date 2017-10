Polícia prepara sistema de orientação multilíngue para o famoso Halloween de Shibuya

Com as celebrações de Halloween se tornando recentemente mais populares no Japão, o Departamento de Polícia Metropolitano introduzirá um novo sistema neste ano para guiar multidões em vários idiomas no distrito de Shibuya (Tóquio) onde foliões fantasiados vão se reunir.

Com a previsão de que um grande número de estrangeiros vai se juntar à multidão, a polícia vai estabelecer um sistema automático de voz que usa alto-falantes entre os dias 27 e 31 de outubro.

O sistema também é projetado para dar instruções a estrangeiros em caso de emergências. Policiais que falam inglês também serão enviados para as imediações de Shibuya, o destino mais procurado para os que gostam de curtir o Halloween em Tóquio e um local popular entre jovens e turistas.

Alguns trechos de ruas perto da estação de Shibuya estarão fechados para o tráfego de veículos durante o período.

Fonte: Japan Today Imagem: NHK