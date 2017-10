Passageiros de shinkansen ficam confinados por 7 horas

Uma das consequências do forte tufão que passou pela costa do Oceano Pacífico na região Tokai, no domingo (22) à noite, foi o apagão em diversos locais. Um deles fez dois shinkansen pararem dentro de um túnel, na cidade de Sekigahara (Gifu).

O incidente ocorreu pouco depois das 22h, em 2 shinkansen que corriam o trecho entre Gifu Hashima (Gifu) e Maibara (Shiga). Os dois Nozomi tinham como destino as estações de Shin Osaka (Osaka) e outro, Hiroshima (província homônima). Quedas de energia elétrica paralisaram temporariamente cerca de 10 linhas do shinkansen. Um dos apagões provocou paralisação de 2 deles dentro do túnel da cidade.

Na região Tokai, cerca de 30 linhas de trem da JR, Meitetsu e Kintetsu tiveram paralisação, tanto nas estações quanto nas linhas.

Confinados na escuridão sem poder usar banheiros

Em consequência da falta de energia elétrica, os passageiros ficaram confinados durante 7 horas. Sem luz e na escuridão não puderam usar nem os banheiros.

Segundo investigações, o apagão no túnel de Sekigahara ocorreu por conta dos vazamentos, em decorrência das chuvas intensas provocadas pelo tufão gigante.

O trabalho de recuperação dentro do túnel só foi concluído depois das 4h desta segunda-feira (23). Finalmente, condutores e passageiros puderam se libertar da escuridão e do confinamento.

Fontes: CBC TV e NHK Foto ilustrativa: Wikimedia