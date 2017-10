Parafuso dentro da merenda escolar

Em uma escola primária de Nanto (Toyama), foi encontrado um parafuso na merenda escolar, na terça-feira (24). Um aluno da classe do quinto ano primário se surpreendeu com o que viu.

Era um de 4cm dentro do tonjiru, espécie de sopa de missô feita com carne de porco.

O objeto é de aço inox e a escola verificou as instalações. Não encontrou nada parecido. Está investigando de onde pode ter vindo.

Parafuso em Toyohashi

Outra escola primária também encontrou um parafuso, na mesma data. Na merenda da escola de Toyohashi (Aichi) era um de 2,2cm de comprimento e 1cm de diâmetro.

Um aluno do terceiro ano detectou um intruso dentro da tigela do caldo, por isso veio à tona. A escola verificou a origem.

O caldo foi preparado pelo Centro de Merenda Escolar Municipal e distribuído para 21 escolas.

No caso de Aichi, a causa foi um que se soltou do equipamento de corte das verduras, um slicer profissional. O cozinheiro estava cortando as verduras e não percebeu que o parafuso caiu dentro do recipiente. Verificou-se que foi um único que se soltou. Em todo caso, as demais escolas foram consultadas e não foi constatado dano.

Em nenhuma das escolas houve vítimas, pois os alunos viram o intruso a tempo.

Fontes e fotos: CBC TV e ANN