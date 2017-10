Novo modelo de trem-bala é revelado para a mídia

A estrutura para a frente “encaixotada” do trem-bala e uma cabine de passageiros inteligente foram apresentadas aos representantes da mídia.

A principal característica é que a nova série N700S terá somente dois tipos de vagões – com exceção para os vagões frontal e final – porque os equipamentos inferiores foram otimizados. Em comparação, a atual geração, a série N700A tem seis variações.

A JR Tokai espera que um número menor de variações de vagões aumente as vendas do novo shinkansen para outras empresas ferroviárias no Japão e no exterior, visto que elas permitem disposições flexíveis, como um trem de oito vagões e um de 12, ao invés da atual formação de 16.

O novo trem vai estrear na linha Tokaido Shinkansen, que liga Tóquio a Osaka no ano fiscal de 2020, e a revelação do novo trem-bala ocorreu na fábrica da Nippon Sharyo Ltd em Toyokawa.

O vagão frontal do trem-bala N700S é mais angular em comparação ao do N700A. Isso reduz as oscilações horizontais que os passageiros sentem ao alterar o fluxo de ar.

O novo modelo é mais amigável ao meio ambiente, consumindo 7% menos eletricidade em comparação ao modelo atual quando ele corre a uma velocidade de 285km/h.

Se um freio de emergência for acionado na ocorrência de um grande terremoto, a série N700S interrompe a operação após viajar outros 2.800 metros, comparado a 3.000 metros estipulados para o modelo atual.

