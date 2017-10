Nissan anuncia recall de 1,21 milhão de veículos

O presidente da Nissan, Hiroto Saikawa, realizou uma coletiva de imprensa na segunda-feira (2), na sede da companhia, em Yokohama (Kanagawa). Ele explicou sobre a inspeção não realizada de forma prescrita, tanto para os veículos já vendidos como os 34 mil ainda não vendidos.

Ele explicou que para os cerca de 1,21 milhão de veículos, fabricados de outubro de 2014 a setembro de 2017, “planejamos notificar o recall dentro desta semana para reinspeção”. São no total 24 modelos de veículo, alvo da reinspeção. A reinspeção será realizada nas concessionárias da Nissan em todo o país.

O problema foi detectado com a visita dos especialistas do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo no mês passado, explicou o presidente.

Saikawa anunciou que irá instaurar uma investigação para verificar onde está a negligência apontada pelo ministério e pediu desculpas publicamente.

“Pode ter havido problema na inspeção, no entanto os procedimentos de examinação de cada veículo foram realizados e não há problemas para os clientes”, afirmou o presidente.

Fontes e fotos: NHK e Car Watch