Navio estrangeiro é danificado pelo tufão

Um navio cargueiro da República Togolesa estava ancorado no Porto Fushiki, em Toyama. Por causa do tufão gigante, número 21, a força da ventania fez com que as cordas que prendiam o navio se rompessem. O navio se afastou e chocou contra os blocos do quebra-mar.

Por volta da 00h53 desta segunda-feira, foi acionado o socorro marítimo através do 118. De acordo com a Divisão de Segurança Marítima, os 19 tripulantes, todos de nacionalidade russa, se salvaram.

O navio Real, de 1.798 toneladas, da República Togolesa, chegou em 20 deste mês para carregar automóveis usados e iria para Rússia. A previsão era de deixar o porto em 27 deste mês.

Tripulação salva

Com a forte tempestade de vento trazida pelo tufão, as cordas que o seguravam no porto se romperam e ele se deslocou. Chocou-se contra a os blocos do quebra-mar.

Nessa ocasião o navio se inclinou e sua casa de máquinas foi atingida. Com a inundação da casa das máquinas ele não pôde mais se mover.

Dezoito dos 19 marinheiros se salvaram por conta própria. Eles nadaram até a costa, onde foram resgatados. Apenas um deles que machucou o pé e precisou da ajuda da Guarda Costeira.

Assim, pouco depois das 5h desta segunda-feira, foi encerrado o trabalho de resgate dos tripulantes.

Com o acidente formou-se uma camada de filme de óleo sobre as águas do mar.

