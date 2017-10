Murata vai comprar fábrica da Sony para aumentar a produção de peças de smartphone

A Murata Manufacturing Co. vai adquirir uma unidade da Sony Corp. localizada na central do Japão, enquanto ela busca atender a crescente demanda para componentes de iPhone e outros smartphones, disseram fontes da empresa no domingo (15), divulgou o Mainichi.

A Murata, uma fornecedora da Apple Inc., vai adquirir a unidade localizada na cidade de Nomi (Ishikawa) até março para produzir placas de circuito de smartphones, com seu investimento total incluindo gastos em novo equipamento que poderá ser entre 30 a 40 bilhões de ienes.

A empresa vem produzindo placas de circuito que ela desenvolveu para smartphones mais finos em uma fábrica na província de Toyama, perto de Ishikawa, dentre outros locais. Ela não conseguiu expandir sua produção o suficiente para atender a demanda.

Desde 2014, quando a Sony suspendeu a produção de componentes para câmeras na planta de Nomi, a fábrica foi alugada para uma empresa diferente de montagem de semicondutores.

Após o término da operação de montagem no início deste ano, a Murata abordou a Sony para a compra da unidade.

A Murata visa dobrar sua produção de placas de circuito no próximo ano fiscal, com início em abril, segundo fontes.

Fonte: Mainichi Imagem: Bank Image