Limite de velocidade de 110Km/h começará a ser testado em trecho da Shin Tomei

O Japão está buscando aumentar o limite de velocidade em vias expressas pela primeira vez desde 1963, quando a rede da nação começou a tomar forma.

A Agência Nacional da Polícia- ANP disse que o limite em um trecho da Shin Tomei Expressway na província de Shizuoka, central do Japão, subirá para 110Km/h em 1º de novembro em caráter experimental, efetivo a partir das 10h.

O limite nacional de velocidade nunca pôde exceder os 100Km/h.

Segundo a ANP, é provável que a medida permaneça em vigor por pelo menos um ano enquanto oficiais analisam o comportamento dos motoristas dirigindo com mais velocidade e o índice de acidentes.

Se o teste tiver êxito, isso poderá pavimentar o caminho para que o limite seja aumentado para 120Km/h e aplicado em mais trechos de via expressa.

Alguns trechos da rede de via expressa são mais retos, planos e têm faixas mais amplas, que permitiriam um monitoramento seguro a 120Km/h.

A decisão de aumentar o limite de velocidade em caráter experimental na via expressa foi assumida pela ANP em março do ano passado.

O trecho de 50Km em questão fica entre as ICs de Shin-Shizuoka e Mori-Kakegawa. Os alvos serão veículos de passeio e ônibus.

Testes similares em um trecho da Tohoku Expressway, na província de Iwate, também poderão ter aprovação, possivelmente no final deste ano fiscal. O trecho será entre as ICs de Hanamaki-Minami e Morioka-Minami.

Instalação de placas de sinalização

A ANP disse que vai ser rigorosa em relação ao excesso de velocidade e distância mínima entre veículos. Além disso, vai instalar sinalizações ao longo das rotas leste e oeste: 92 serão colocadas entre os pontos inicial e final do trecho de teste estabelecendo que o limite de velocidade é de 110Km/h.

Outras seis serão colocadas ao longo de trechos de dois a três quilômetros além dos pontos finais de ambas as direções estabelecendo que o limite de velocidade é de 100Km/h.

Limite de velocidade para caminhões de grande porte continua inalterado

O limite de velocidade para caminhões de grande porte continua inalterado, a 80Km/h.

Certos veículos, incluindo caminhões grandes, serão obrigados a se manterem na faixa da esquerda ao longo de trechos com três faixas em ambas as direções.

A primeira via expressa do Japão foi inaugurada em 1963 antes das Olimpíadas de Tóquio realizadas no ano seguinte.

Fonte: Asahi Imagem: Wikimedia