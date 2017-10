Inverno poderá ser ainda mais frio no Japão

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão anunciou na quarta-feira (11) que existe a possibilidade da ocorrência do fenômeno La Niña neste outono e inverno. Prevê-se que a temperatura da superfície do mar nas águas ao largo da costa do Peru, na América do Sul, seja menor do que o valor padrão. A probabilidade da ocorrência do fenômeno é de 50%.

Esse fenômeno ocorre quando a queda da temperatura da superfície passa de 0,5°C nas águas do Oceano Pacífico que banham o Peru.

A temperatura média de setembro, nas águas da costa do Peru, foi de 24,2°C, ou 0,8°C inferior ao valor padrão dos últimos 30 anos.

Existe a possibilidade de que a água fria do mar suba para a superfície, fazendo essa temperatura média cair ainda mais.

Possibilidade de inverno mais frio

No céu sobre a área de vigilância, o vento do leste é mais forte do que o normal. E a água do mar quente do lado oeste tem dificuldade para fluir. Essas variações indicam que a baixa temperatura da água provavelmente continuará por 4 a 5 meses no futuro. Porém, a possibilidade de continuar por um longo período de tempo é baixa, informou a AMJ.

No Japão o fenômeno La Niña ocorreu no verão de 2010 até a primavera de 2011. Por conta dele, o país registrou temperaturas altas, históricas, com verão mais quente que o normal.

Caso o La Niña ocorra, o Japão terá um inverno mais frio do que o habitual. Em outras partes do mundo poderão ocorrer anormalidades, como temperaturas mais altas e muita chuva.

Fontes: Chunichi e Mainichi Shimbun Foto: Wikimedia