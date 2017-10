Incidentes em 2 parques temáticos: USJ e Yomiuriland

No Yomiuriland, em Tóquio, o incidente ocorreu na montanha-russa. Não foi problema no brinquedo e sim de uma visitante.

A montanha-russa parou subitamente na tarde de segunda-feira (9), às 13h26, exatamente na altura dos 50 metros, pico do brinquedo. O funcionário que observava o movimento pelas câmeras de segurança percebeu algo estranho e interrompeu o serviço.

A garota, na faixa dos 10 anos, se agarrou ao pai, com desespero. Nessas situações é preciso parar a atividade da montanha-russa. O funcionário subiu a escadaria lateral que dá acesso aos assentos para verificação.

Ao chegar até a garota, o funcionário constatou que estava segura e a própria disse que queria continuar. O pai pediu desculpas pelo transtorno. O serviço voltou a funcionar depois de 10 minutos.

USJ: fumaça preta durante a atração

Por volta das 18h30 de segunda-feira, saiu fumaça da atração Jaws do Universal Studios Japan. Essa atração é baseada no filme Tubarão, quando ele ataca o barco.

Um visitante constatou fumaça preta saindo do barco. Segundo informações do Corpo de Bombeiros local, de Osaka (província homônima), o fogo que saiu do motor foi contido pelo próprio funcionário do parque temático.

No barco havia 48 pessoas mais o funcionário. Todos os visitantes desceram antes de terminar o percurso, sem risco e sem vítimas.

No parque USJ ocorreram 2 incidentes anteriormente, em agosto e setembro, na montanha-russa. O parque e os bombeiros verificam a causa do fogo.

O vídeo da USJ mostra como é a atração Jaws.

Fontes: ANN e Sankei News Fotos: ANN