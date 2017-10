Imperatriz Michiko faz 83 anos

A imperatriz do Japão, Michiko, faz 83 anos nesta sexta-feira (20).

Ela fez reflexões sobre acontecimentos passados em sua resposta escrita às perguntas dos repórteres.

A imperatriz fez referência ao grande número de pessoas que ainda está vivendo em habitações temporárias como resultado das fortes chuvas que afetaram a região de Kyushu em julho e o terremoto e tsunami de 2011 que atingiu o nordeste do Japão.

Ela expressou todo seu desejo de que os evacuados não percam a esperança e que passem a temporada de inverno que se aproxima cuidando bem de suas saúdes.

A imperatriz apontou que uma lei especial vai permitir a seu marido, o imperador Akihito, abdicar ao trono. A assembleia aprovou a legislação em junho.

Ela acrescentou que o imperador explorou por muitos anos o que o símbolo de estado deveria ser e que sente um alívio imensurável, já que o imperador, agora em idade avançada, poderá desfrutar de dias de descanso. Ela escreveu que está profundamente agradecida às várias pessoas que tornaram isso possível.

A imperatriz escreveu que suas viagens nacionais com o imperador no último ano foram muito emocionantes, visto que ela pensou que nunca mais poderia visitar as províncias com ele em suas competências oficiais. Ela salientou que admirou a beleza desses locais mais profundamente do que antes.

Ela também mencionou a Campanha Internacional para Abolição de Armas Nucleares, ou ICAN. A organização não governamental, neste ano, ganhou o Prêmio Nobel da Paz.

A imperatriz reconheceu que a posição do Japão é complicada sobre a questão de armas nucleares. Contudo, ela acredita ser imensamente significante que a atenção global finalmente se virou para a desumanidade das armas nucleares e resultados horríveis de seu uso após muitos anos de esforços realizados por sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki.

A imperatriz Michiko espera que o mundo perceba que os corações daqueles sobreviventes nunca procuraram vingança, o que criaria uma corrente de combate, mas têm buscado constantemente paz para o futuro.

Fonte e imagem: NHK

