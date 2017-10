Honda fechará fábrica na província de Saitama

A Honda Motor Co. está considerando a consolidação de produção em duas fábricas na província de Saitama e poderá, eventualmente, fechar uma delas, informaram fontes próximas ao assunto na quarta-feira (4), enquanto a montadora muda a produção para bases no exterior em meio a um mercado doméstico maduro.

A capacidade de produção da fábrica de Sayama da Honda será transferida para a mais nova, a de Yorii. Ambas estão localizadas na província de Saitama. Segundo divulgou a NHK, a consolidação está agendada para o ano fiscal que tem início em abril de 2021.

A fábrica de Sayama, em operação desde 1964, produz os modelos Step WGN e minivans Odyssey, enquanto a de Yorii, que iniciou as operações em 2013, fabrica o subcompacto Fit.

A Honda investiu pesadamente na expansão de produção no exterior, iniciando a construção de uma nova fábrica na China em dezembro passado em meio a uma forte demanda no maior mercado de automóveis do mundo.

Enquanto isso, as vendas no Japão estão em declínio, devido ao declínio populacional e poucos jovens sentindo a necessidade de comprar carros, levando ao excesso de capacidade de produção em fábricas nacionais.

Fonte: Japan Times, Kyodo Imagem: Bank Image, NHK