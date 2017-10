Homem dirige carro ao longo dos trilhos do trem

Operações de trem foram interrompidas na noite de terça-feira (10) após um homem dirigir seu veículo, por engano, ao longo dos trilhos na cidade de Shiraoi (Hokkaido), divulgou hoje (11) a TBS News.

De acordo com a Polícia da Província de Hokkaido, por volta das 22h, o homem de 83 anos, residente da cidade de Kushiro, dirigiu seu veículo ao longo dos trilhos da linha Muroran da JR por uma distância de aproximadamente 1,2Km.

Uma pessoa que viu o incidente pressionou um botão de emergência, interrompendo as operações dos trens. Não houve relatos de feridos.

O idoso disse à polícia que acabou entrando nos trilhos após cometer um erro em um cruzamento. “Quando percebi que estava dirigindo sobre os trilhos fiquei preso ao tentar sair no próximo cruzamento,” teria dito ele.

Em imagens de câmeras de segurança, o veículo é visto passando ao lado de uma plataforma de estação.

De acordo com a JR Hokkaido, um trem de carga fez uma parada de emergência a cerca de 600m do incidente. Além disso, dois serviços de trem regular foram cancelados e as operações de três trens expressos sofreram atraso.

