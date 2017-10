Governo planeja cobrar de turistas ‘imposto de saída’ do país no valor de mil ienes

O governo tem a intenção de impor um “imposto de saída” no valor de mil ienes sobre turistas e outros viajantes quando eles deixam o Japão. O objetivo é levantar fundos para a promoção do turismo, de acordo com um projeto do plano.

O imposto previsto seria aplicado não somente a cidadãos estrangeiros, mas também sobre os japoneses que saem do país, segundo o plano.

Ele seria coletado em situações como quando os viajantes compram uma passagem aérea.

O governo visa introduzir o imposto no ano fiscal de 2019, de acordo com fontes informadas.

Após realizar discussões sobre o assunto dentro de órgãos como as comissões de pesquisa de partidos dominantes, o governo espera incluir a nova taxa em um esboço de reforma de sistema de imposto que será compilada até o final deste ano.

Em relação à quantia do novo imposto, alguns oficiais do governo disseram que o propósito da taxa será erradicado se ela ocasionar um declínio no número de visitantes estrangeiros ao Japão.

Desta forma, o governo entende a quantia de mil ienes como possível, levando em consideração o valor de impostos similares aplicados na Coreia do Sul e em outros países vizinhos, segundo fontes.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image