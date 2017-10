Fumaça dentro do trem afeta 2 passageiros

Por volta das 5h40, o Corpo de Bombeiros de Yokohama (Kanagawa) recebeu um chamado informando que havia fumaça em um dos vagões do trem da linha Sotetsu (Sagami Railway). Era um trem que parava em todas as estações e ele estava pouco antes da estação Futabidagawa, no bairro Asahi da capital.

Com o incidente, o condutor do trem fez parada antes da estação. Dois passageiros – um homem e uma mulher – foram socorridos por terem inalado fumaça e encaminhados para o hospital.

Por medida de segurança, bombeiros e funcionários da Sotetsu removeram os demais passageiros. Eles desceram dos vagões e foram caminhando para a estação a fim de serem protegidos.

Por conta do incidente os trens dessa linha pararam por cerca de 3 horas.

De acordo com a polícia, a fumaça saiu do dispositivo de ventilação que fica no teto. O vagão atingido foi o segundo do total de 10. O condutor do trem disse para a polícia que viu uma luz intensa no percurso pouco antes da fumaça.

Como houve queda da energia elétrica, policiais e bombeiros estão apurando se a fumaça tem alguma relação com isso.

Fonte e foto: NHK