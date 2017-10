Fukuoka: tufão causa queda de andaime de prédio

Um homem se feriu gravemente com a queda de um andaime de construção, na cidade de Fukuoka (província homônima).

Pouco antes das 17h deste domingo (22), polícia e corpo de bombeiros foram notificados da queda de um andaime de construção civil.

Segundo informações da polícia, um homem na faixa dos 70 anos ficou preso sob as ferragens. Ele foi visto por muitas testemunhas, as quais acionaram o socorro. Foi levado para o hospital em estado grave e se encontra inconsciente.

O andaime da construção deve ter caído por causa do vento forte, supõe as autoridades locais. Segundo consulta no observatório meteorológico local, no momento do acidente o vento tinha a velocidade de 21 m/s.

O local do acidente fica no bairro de Higashi, a cerca de 500 metros da estação Chihaya da JR. Também, próximo à rodovia 3.

Policiais e bombeiros estão realizando investigação mais apurada do acidente.

Logo depois do acidente, muitas fotos foram postadas nas redes sociais, como essas, do Twitter.

Fonte: NHK Imagens: Twitter ( きつね , @yamakoko_0222 e @okaokadada27 )