Frio pode continuar até o fim de semana

De acordo com a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, cerca de 25% dos seus observatórios em todo o país registraram temperaturas baixas, aquém da média geral.

Foram 231 observatórios a observarem a menor temperatura deste outono. No norte de Hokkaido as plantas ficaram cobertas de geada. O termômetro marcou 4,1ºC negativos. Foi a menor temperatura do país registrada na manhã deste outono do país.

Na capital japonesa – Tóquio – as pessoas caminhavam rumo ao trabalho bem agasalhadas, com a temperatura de 12,4ºC, por volta das 7h30.

Às 11h desta segunda-feira (16), os termômetros marcaram 13,3ºC em Tóquio, 12,4ºC em Sendai, 15,2ºC em Nagoia e 15,4ºC em Osaka. Esse frio anormal para esta época é comum no final de novembro para o começo de dezembro.

A previsão é de tempo nublado e chuvoso durante a semana e de baixa temperatura até o final desta semana. Portanto, a recomendação é agasalhar-se bem para sair, em ampla área, de Hokkaido a Kyushu.

