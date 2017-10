Formigas venenosas também são encontradas em Quioto

Cerca de 2 mil formigas-de-fogo foram encontradas em Quioto dentro de um contêiner que chegou da China, informaram autoridades locais no sábado (14).

As formigas, incluindo duas rainhas, foram encontradas na quinta-feira (12) juntamente com ovos e pupas em um depósito na cidade de Muko, confirmando a presença da espécie venenosa na província de Quioto pela primeira vez.

As formigas já foram exterminadas, mas o Governo da Província de Quioto e o Ministério do Meio Ambiente planejam fazer buscas na área por precaução.

O contêiner foi abastecido com cobertores enviados de uma fábrica na Ilha de Hainan no dia 20 de setembro e chegou ao porto de Osaka via Hong Kong antes de ser trazido ao depósito em Quioto.

As formigas-de-fogo são nativas da América do Sul, mas foram encontradas em Tóquio e outras onze províncias desde que foram descobertas pela primeira vez em maio deste ano na cidade de Amagasaki (Hyogo), de acordo com o ministério.

As pequenas e agressivas formigas são conhecidas por seus ninho altamente povoados e picada dolorida que pode provocar anafilaxia em alguns casos.

Embora as formigas-de-fogo sejam um incômodo comum na América do Norte e China, a mídia e o governo japonês vêm enfatizando o inseto como uma ameaça mortal.

Fonte: Japan Times, Kyodo Imagem: ANN