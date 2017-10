Fábrica da Kobe Steel em Mie está sendo inspecionada pelo governo

O governo japonês está conduzindo uma inspeção onsite em uma fábrica da Kobe Steel, soube a NHK. O objetivo é verificar se a fabricante no ramo do aço afetada por um escândalo está tomando medidas suficientes para evitar outras manipulações de dados.

A fábrica de Daian da Kobe Steel, em Inabe (Mie), central do Japão, começou a ser inspecionada na segunda-feira (23) por funcionários do Ministério dos Transportes. Eles planejam passar vários dias verificando se a filial possui um sistema de testes adequado com medidas preventivas em vigor.

A medida segue revelações de que a fábrica despachou produtos de alumínio com dados manipulados para uso em um jato regional de passageiros fabricado pela Mitsubishi.

A Mitsubishi Aircraft Corporation disse que seus testes não mostraram problemas relacionados à resistência e durabilidade em peças recebidas da Kobe Steel. O ministério disse que também está verificando a segurança das partes.

Contudo, funcionários do ministério dizem que é necessário verificar se a Kobe Steel se mantém como uma fornecedora de peças apta para o projeto do novo jato de passageiros, particularmente em termos de sua futura produção em massa.

A Kobe Steel despachou produtos de alumínio, cobre e outros com dados de teste manipulados a cerca de 500 firmas. O impacto do escândalo não está confinado ao Japão. Autoridades de aviação europeia também instaram fabricantes de aeronaves a conduzirem inspeções completas de peças fabricadas a partir de produtos da Kobe Steel.

Fonte e imagem: NHK