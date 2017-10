Experimento conduzido em avião visa acalmar bebês durante voos

A All Nippon Airways (ANA) e outras três empresas japonesas estão conduzindo uma pesquisa atmosférica a fim de encontrar maneiras para evitar que bebês e crianças pequenas chorem durante voos.

Durante um experimento in-flight no domingo (1º), realizado em um voo fretado com destino à província de Miyazaki e depois de volta a Tóquio, a ANA, a NTT Corp e a Toray Industries Inc and Combi Corp. tentaram detectar os sinais de aviso que os bebês apresentam antes de chorar ao verificar suas pulsações e condições, tanto físicas quanto mentais, com equipamento especial desenvolvido pela NTT e pela Toray.

Os aparelhos, fixados no tórax das crianças submetidas ao teste, detectaram sinais de alerta, como inquietação, e enviaram os dados ao smartphones em mãos dos pais. Ao ver as notificações em seus smartphones, eles ofereceram aos pequenos um líquido para ser tomado com o uso de canudos das canecas Combi para aliviar a pressão nos ouvidos.

Não é incomum para os passageiros sentirem dor nos ouvidos quando a aeronave sobe ou desce devido a mudanças rápidas na pressão da cabine, e isso significa que às vezes os bebês não conseguem parar de chorar. Devido a isso, muitas famílias com crianças pequenas tendem a evitar fazer viagens aéreas.

De acordo com a ANA, crianças menores de 3 anos contaram por somente 1,6% de seus passageiros.

Trinta e quatro famílias de funcionários das quatro empresas e suas afiliadas participaram no projeto realizado no último domingo.

Dados foram coletados sem problemas, de acordo com a ANA.

Fonte: Japan Times, Kyodo Imagem: Bank Image