EUA enviarão caças F-35A e membros da força aérea ao Japão

A Força Aérea dos Estados Unidos enviará seus mais novos caças furtivos à Base Aérea de Kadena, na ilha de Okinawa, em uma aparente demonstração de força contra a Coreia do Norte.

As Forças Aéreas do Pacífico anunciaram na segunda-feira (23) que vão movimentar doze F-35A e cerca de 300 membros da força aérea para a Base de Kadena por seis meses a partir de novembro.

Essa será a primeira mobilização de F-35As para Kadena, que já é lar para caças F-15. O esquadrão virá de sua base no estado de Utah.

A administração do presidente Donald Trump está acentuando a pressão militar, econômica e diplomática sobre a Coreia do Norte.

No início deste mês, os EUA se juntaram a exercícios militares com a Coreia do Sul em águas perto da península coreana.

O comandante das Forças Aéreas do Pacífico, o General Terrence O’Shaughnessy, disse em uma declaração que o F35A apresenta uma capacidade de ataque de precisão global sem precedentes contra as atuais e emergentes ameaças.

Fonte e imagem: NHK