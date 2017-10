EUA aprovam venda de mísseis ao Japão em meio à ameaça da Coreia do Norte

Os Estados Unidos aprovaram a venda de 56 mísseis de médio alcance ao Japão por cerca de 12.6 bilhões de ienes (cerca de 113 milhões de dólares), informou o Departamento de Estado na quarta-feira (4), enquanto os dois aliados enfrentam uma crescente ameaça nuclear e de mísseis da Coreia do Norte.

A planejada venda de Mísseis Avançados de Médio Alcance Ar-Ar AIM-12OC-7 ”fornecerá ao Japão uma capacidade de defesa aérea fundamental para auxiliar na proteção do arquipélago e do exército americano posicionado na nação,” disse o departamento em uma declaração.

O negócio, que requer aprovação do congresso, ocorre a pedido do governo japonês. A Agência de Cooperação de Segurança e Defesa entregou a certificação exigida notificando o congresso sobre o assunto no início da quarta-feira.

Além dos mísseis, o negócio inclui contêineres, armas de suporte e outros equipamentos de apoio, peças sobressalentes e de reparo, serviços do governo americano e de engenharia, assim como suporte técnico e logístico, de acordo com o departamento.

“O Japão não terá dificuldades em absorver essas munições adicionais à Força de Autodefesa Aérea do país”, disse o departamento de defesa americano

Fonte: Japan Times, Kyodo Imagem: NHK