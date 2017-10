Entrega das placas alusivas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Teve início na terça-feira (10) a entrega das placas comemorativas. Essas placas de veículos têm design exclusivo, alusivo aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2020, a serem realizados em Tóquio.

O Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte abriu os pedidos em 4 de setembro, através de um site especial e também pelas agências de veículos.

Foram recebidos até o momento quase 30 mil pedidos de placas alusivas.

Placas alusivas de ação solidária

Há 2 modelos de placas alusivas. Uma simples, somente com a logomarca. E a outra, estampada com luzes, em cores variadas, mais a logomarca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2020, tem ação solidária.

Para a obtenção da placa estampada (kit com 2 placas) é preciso fazer uma contribuição superior a mil ienes.

As contribuições recolhidas serão dedicadas aos ônibus sem barreiras e táxis especiais, para as pessoas e atletas com deficiência, quando da realização do maior torneio esportivo do mundo.

O site oficial para as inscrições é https://www.graphic-number.jp/html/GKAA0101.html (em japonês). Mas o pedido também pode ser efetuado na concessionária de veículos ou oficina mecânica mais próxima da residência.

Fontes e fotos: NHK e MLIT