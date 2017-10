Donald Trump fará primeira visita ao Japão

Donald Trump fará, a partir de 5 de novembro, sua primeira visita ao Japão desde que assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos em janeiro. Essa visita faz parte de um tour em cinco nações asiáticas, anunciou a Casa Branca na segunda-feira (16).

De acordo com fontes do governo japonês, a previsão é que Trump realize uma cúpula bilateral com o primeiro-ministro Shinzo Abe em 6 de novembro.

Trump também poderá se encontrar no mesmo dia com parentes de cidadãos japoneses raptados pela Coreia do Norte há algumas décadas, disseram fontes.

Os parentes dos raptados podem incluir os pais de Megumi Yokota, que foi sequestrada pela Coreia do Norte em 1977 aos 13 anos de idade, de acordo com fontes.

Trump mostrou forte interesse na questão do rapto em seu discurso no mês passado durante a Assembleia-Geral das Nações Unidas.

“Sabemos que ela (a Coreia do Norte) raptou uma doce menina japonesa de 13 anos que estava em uma praia em seu próprio país para escravizá-la como instrutora de idioma para espiões da Coreia do Norte,” disse Trump no discurso, aparentemente se referindo à Yokota.

Através do encontro com parentes daqueles que foram raptados pela Coreia do Norte, Trump espera compartilhar problemas com o Japão e confirmar a cooperação bilateral em relação à questão de rapto.

Além do Japão, Trump passará pela Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas.

