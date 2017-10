Dois trabalhadores ficam soterrados na pedreira

Um acidente na pedreira de uma empresa de construção civil, na cidade de Fukuyama (Hiroshima), deixou dois trabalhadores soterrados.

O acidente ocorreu por volta das 9h35 desta quinta-feira (26). O pedido de socorro para o Corpo de Bombeiros informou que dois trabalhadores estavam sob a areia.

No trabalho de resgate feito em conjunto – bombeiros e policiais – retiraram um homem na faixa dos 40 anos, cerca de 30 minutos depois do acidente. No meio dos sedimentos, ainda havia um outro trabalhador, de 61 anos. Por volta das 14h ele foi encontrado morto.

O homem salvo tinha lesões na região peitoral, foi transportado com vida para o hospital e está sendo atendido.

Trabalhadores terceirizados

Segundo a polícia, os homens estavam trabalhando sobre os blocos de concreto. Esses têm cerca de 10 metros de altura e fazem um cercado para acumular os sedimentos. Uma parte dessa parede de blocos de concreto desmoronou. Os trabalhadores caíram e ficaram sob blocos de concreto e sedimentos.

De acordo com informações da empresa de construção civil, os dois funcionários envolvidos no acidente são de uma empresa subcontratada.

Os policiais e bombeiros investigam a causa do acidente.

Fontes: Asahi, NHK e San-yo Foto: NHK