Dalai Lama cancela viagem ao Japão

Dalai Lama cancelou sua planejada viagem ao Japão, que seria realizada no próximo mês, por recomendação médica, informou na quarta-feira (4) o escritório em Tóquio do líder espiritual tibetano.

A visita do Dalai Lama estava planejada para as províncias de Tóquio, Fukuoka e Kumamoto entre os dias 10 e 21 de novembro e ele também participaria de uma cerimônia religiosa em conexão ao forte terremoto que atingiu a província de Kumamoto em 2016.

Contudo, o Dalai Lama, de 82 anos, recebeu recomendação médica para não realizar viagens de longa distância e, ao invés disso, descansar, de acordo com o escritório em Tóquio.

Similarmente, o Dalai Lama cancelou em agosto sua viagem ao Botswana, no sul da África, em razão de fadiga após o médico ter aconselhado o líder espiritual a não viajar.

O atual Dalai Lama, considerado a 14ª encarnação do líder espiritual do Budismo Tibetano, é visto por muitos como uma das vozes mais lúcidas e comprometidas com a paz e procura estabelecer o diálogo e difundir a necessidade da compaixão no cenário mundial contemporâneo.

Em 1959 foi obrigado a abandonar o Tibete, altura em que este é invadido pela República Popular da China. Disfarçado de soldado e na companhia de familiares, conseguiu atravessar a fronteira da Índia e assim evitou ser capturado pelos chineses. Instala-se em Dharamsala, no norte da Índia, e aí constituiu o governo tibetano no exílio, onde ainda permanece.

Fonte: Mainichi Imagem: Bank Image