Corpo de mulher é encontrado no porta-malas do carro

Na noite do feriado (9) uma mulher foi encontrada morta dentro do porta-malas do carro do marido, em Kawaguchi (Saitama).

Por volta das 21h45, uma mulher da família ligou para a polícia pedindo socorro. Ela teria dito “tem uma mulher gelada dentro do porta-malas”.

Os policiais foram até o endereço indicado, na cidade de Kawaguchi, no bairro Akai. A mulher estava morta dentro do porta-malas do carro que pertence ao marido. Ela foi identificada como Miyoko Tanaka, 63 anos.

No corpo não havia vestígios de trauma, segundo a polícia.

Família grande

A mulher encontrada morta teria passado até a tarde da segunda-feira com os familiares.

Na casa vivem 6 pessoas, sendo ela e o marido, mais família da filha e genro. Segundo depoimentos colhidos, no final da tarde a filha percebeu a ausência da mãe e toda a família saiu para procurá-la.

Foi quando encontraram a mãe morta dentro do carro.

A polícia está ouvindo cada um dos familiares para apurar o que aconteceu com a mulher, já que não havia nenhum vestígio de violência no corpo, tampouco marcas no vestuário dela.

