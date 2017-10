Cervejas 10% mais caras, depois de 10 anos

A Asahi Breweries anunciou na terça-feira (3) aumento de preços na sua linha de cervejas, a partir de março do ano que vem.

O aumento de preços ocorrerá depois de 10 anos, ou desde março de 2008. As cervejas alvo do aumento de preço são as em garrafa e em barris. As em lata não terão seus preços ajustados.

O consumidor final não terá que desembolsar mais pela bebida caso compre as latas nos supermercados ou lojas de conveniência. No entanto, ainda não se sabe se os restaurantes e bares irão repassar o aumento, já que são eles os maiores consumidores de cervejas em garrafa e barris.

Por que 10%

De acordo com a explicação da empresa, os custos de logística estão aumentando com a falta de motoristas de caminhão.

Além disso, os custos para a reciclagem das garrafas estão mais altos. Também considerou o aumento de preços da matéria-prima, a cevada.

Segundo a imprensa, esse aumento de preços é incidente para o atacado. A decisão de repassar o aumento para os clientes dos bares e restaurantes será de cada um desses estabelecimentos.

Fontes: NHK e Sankei Foto: Wallscover