Caminhão-tanque pega fogo na Higashi Meihan

Um caminhão-tanque sofreu incêndio, na manhã desta quinta-feira, na via expressa Higashi Meihan, na província de Aichi.

Por volta das 6h15, quinta-feira (26), uma pessoa viu chamas saindo por um dos pneus do caminhão que trafegava na via expressa. Ela ligou para a polícia para pedir socorro.

O motorista deve ter percebido as chamas, parou e desceu do caminhão. Pegou carona de um carro e foi até o pedágio para informar da ocorrência e pedir socorro na Nexco, empresa gestora das vias expressas.

Caminhão-tanque estava carregado de óleo bruto

Os bombeiros conseguiram conter o fogo em uma hora. Apesar do risco, pois o caminhão-tanque transportava óleo bruto, não houve vítimas e nem incidente mais grave.

A polícia está verificando por que saiu o fogo do veículo em movimento. Com esse incêndio, a via expressa Higashi Meihan, o trecho entre Kanie e Yatomi, sentido Nagoia (Aichi) teve tráfego temporariamente impedido.

O trânsito voltou ao normal às 11h, depois da remoção do caminhão incendiado.

