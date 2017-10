Camaronês morreu na Imigração e mãe processa o país e o órgão

O advogado e representante da mãe do camaronês que morreu nas instalações da Imigração deu coletiva de imprensa na segunda-feira (2). Ela entrou com processo em 27 do mês passado, contra o país e o órgão por não terem dado assistência médica quando ele precisou, enquanto esteve preso na Imigração.

Um homem de Camarões, na ocasião com 43 anos, acabou morrendo no Centro de Controle da Imigração do Leste do Japão, na cidade de Ushiku (Ibaraki). Ele estava detido por ter sido pego na tentativa de entrada no país, em novembro de 2013. Sua entrada foi negada e ele foi mandado para o centro.

Camaronês não recebeu atendimento médico e morreu

Segundo informações e levantamentos do advogado Koichi Kodama, ele teria passado mal em 27 de março de 2014. “Não consigo ficar de pé, estou passando mal”, teria dito o detido, que sofria com diabetes. Sem receber nenhum atendimento médico, ele morreu dentro das instalações em 30 do mesmo mês (março).

De acordo com o advogado, “no centro não havia médico de plantão. O funcionário viu o homem sofrendo e caindo, através das câmeras de vigilância e nada fez, não chamou a ambulância. Nem pedido de desculpas para a família enlutada apresentaram. Quero que a Imigração corrija esse erro”, declarou.

Em novembro de 2015 o Departamento de Imigração teria anunciado “insuficiente atendimento médico”, em relação à investigação realizada lá dentro.

A mãe enlutada entrou com pedido de indenização no valor de 10 milhões de ienes, pela falta de assistência médica da Imigração, onde seu filho acabou perdendo a vida.

Fontes: Sankei e JNN Foto: Bekkoame