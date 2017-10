Bitrem pode ser a salvação para as transportadoras

O setor de logística é um dos mais afetados pela falta de mão de obra no país. Bitrem não é novidade para o público brasileiro, pois a legislação aprova até outros tipos de cargueiros, como tritrem, treminhão e rodotrem, desde que o comprimento não ultrapasse 30 metros e outras especificações, como peso por eixo ou peso da carga bruta.

No Japão, a legislação permite o tráfego de caminhões de grande porte, com até 21 metros. No entanto, a Fukuyama Untsu, de Aichi, criou uma espécie de bitrem, com 25 metros de comprimento. Foi batizado de double renken truck (ダブル連結トラック) ou caminhão com dupla conexão.

Bitrem melhora a produtividade

Com esse bitrem, a companhia de transportes espera resolver uma parte do problema com a escassez de recursos humanos. A operação experimental iniciou na segunda-feira (16), com autorização ministerial.

O ministério considera mudar a lei, aumentando o comprimento para 25 metros. Se a experiência da Fukuyama Untsu der certo e, com a mudança na lei, a companhia pretende colocar 200 bitrens no ano que vem.

Eles permitirão transportar até 1,8 mais de carga, quase o dobro, melhorando a produtividade do motorista.

Bitrem requer outra licença

Para facilitar as curvas nas rodovias japonesas, a Fukuyama pediu para a Nippon Trex desenvolver um eixo das rodas traseiras que permite mobilidade introduzindo ângulo.

Além da carta de motorista para caminhão de grande porte é necessária a licença para dirigir reboques ou veículos de carga acima de 750Kg, chamada de ken-in menkyo (けん引免許).

Fonte e foto: CBC TV