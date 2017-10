Alimentos de luxo começam a ser expedidos em Aichi e Mie

Alimentos de luxo, famosos por seus sabores e texturas, começam a ser expedidos, tanto em Aichi quanto em Mie.

Nesta quarta-feira (25) começaram a ser expedidas caixas contendo um dos alimentos de marca.

Trata-se do morango Akihime (章姫), na época de colheita. Esse morango de griffe tem duas características marcantes: pouca acidez, o que o torna mais doce, e uma polpa macia.

No total são 38 produtores do morango Akihime, em Gamagori (Aichi). Outra característica é que esse morango tem a fama de ter que ser colhido de manhã. Dentro das casas de vinil aromatizadas naturalmente com o cheiro doce dos morangos, cada um deles é colhido com cuidado.

O Akihime é distribuído principalmente na capital – Nagoia.

Ostras de luxo

A província de Mie é famosa por 3 alimentos de luxo: carne de Matsusaka, lagosta chamada de Ise-ebi e as ostras Matoya.

As requintadas ostras Matoya (的矢カキ) dão trabalho. São colhidas e colocadas dentro de uma caixa para seu amadurecimento. Depois de lavadas com a água do mar são esterilizadas em um tanque de água purificada. Só depois suas conchas são removidas manualmente, para extrair as carnudas e requintadas ostras.

Mas o trabalho ainda prossegue. Mais uma vez recebem um banho de água do mar. Assim, as carnudas ganham a consistência al dente e sabor acentuado.

O preço das ostras de luxo Matoya é de 3 a 4 vezes do das demais. Elas começaram a ser despachadas diretamente para os clientes especiais. São os privilegiados restaurantes e hotéis de luxo de todo o Japão.

Fonte e fotos: CBC TV