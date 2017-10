Aeroporto de Haneda introduz portões de reconhecimento facial

O Aeroporto de Haneda está prestes a introduzir os primeiros portões de imigração automáticos enquanto libera oficiais da alfândega para cuidar do crescente número de turistas internacionais.

Na sexta-feira (13), o Departamento da Imigração do Ministério da Justiça realizou uma demonstração da tecnologia de reconhecimento facial das máquinas. O departamento planeja iniciar a operação dos três portões para cidadãos japoneses na próxima quarta-feira (18).

Os portões comparam a foto do passaporte do viajante com uma imagem tirada no local. Quando a correspondência é confirmada, os portões se abrem. Um oficial demonstrou como a tecnologia funciona, com êxito.

Quando o oficial usa um chapéu ou máscara facial, a tela emite um flash de alerta para removê-los. O oficial usou o passaporte de outra pessoa e o portão continuou fechado.

O departamento de imigração diz que a tecnologia de ponta tem uma margem de erro de menos de 0.01 por cento.

Salientou ainda que os portões permitirão ao aeroporto direcionar mais funcionários para fazer o controle do crescente número de visitantes estrangeiros com a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020.

O departamento disse que os portões permitirão ao aeroporto devotar mais funcionários para verificar o crescente número de visitantes estrangeiros com a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2020.

Oficiais do ministério planejam introduzir os portões nos aeroportos de Narita (Chiba), Kansai (Osaka) e Chubu (Aichi) no próximo ano fiscal.

Fonte e imagem: NHK