Aeronave apresenta problemas e piloto faz pouso em rio de Fukui

Uma pequena aeronave pousou em um rio na província de Fukui no domingo (15) após reportar problemas no motor. Todas as quatro pessoas a bordo conseguiram escapar sem ferimentos.

O Beechcraft A36 pousou no Rio Kuzuryu que corre entre as cidades de Sakai e Fukui, na costa do Mar do Japão, por volta das 15h40, de acordo com a polícia que recebeu uma chamada de emergência de um residente local.

A fuselagem afundou, mas os quatro homens, com idades entre 63 e 74 anos de Fukui e da vizinha província de Ishikawa, conseguiram alcançar a margem e então foram levados a um hospital local, segundo a polícia.

O piloto do avião reportou problemas no motor a um funcionário do controle de tráfego aéreo na província de Aichi por volta das 15h35, de acordo com a Polícia da Província de Fukui.

A aeronave partiu do Aeroporto de Shonai, na província de Yamagata, e seguia com destino ao Aeroporto de Fukui após ter parado em Niigata para reabastecer.

Fonte: Japan Times Imagem: NHK