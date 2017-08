Tribunais do Japão terão raio-X de inspeção de bagagem de mão

A emissora estatal informou em seu noticiário que serão instalados equipamentos de inspeção de bagagem de mão, com raio-X, em mais 4 tribunais do Japão.

O motivo é evitar incidentes como os que ocorreram em outros tribunais. Em Sendai (Miyagi), um réu libertado sob fiança apareceu no julgamento com uma faca. Ele feriu gravemente 2 policiais, em junho deste ano. Outra ocorrência foi em fevereiro, quando um réu em liberdade apareceu no julgamento com uma faca escondida, mas foi descoberto a tempo.

Mais 4 tribunais ganharão o raio-X

Em resposta aos incidentes, o Supremo Tribunal decidiu instalar passagens com detector de metais, usando o raio-X, nas entradas dos Tribunais de Sendai, Osaka (província homônima), Hiroshima (província homônima) e Nagoia (Aichi).

O Supremo Tribunal prevê um orçamento de 300 milhões de ienes, para o próximo ano fiscal. No entanto, considera a possibilidade de incluir a instalação em Sendai e Osaka, ainda neste exercício.

O detector de metais já está instalado em 4 tribunais do Japão, incluindo os de Tóquio e Fukuoka. Com as 4 instalações nos demais tribunais almeja garantir a segurança dos funcionários e envolvidos, durante os julgamentos públicos.

Fonte e foto: NHK