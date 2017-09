Trem pega fogo e 300 passageiros são evacuados

Na tarde de domingo (10) em Tóquio, um trem pegou fogo após parar perto de uma construção, que fica ao lado dos trilhos e estava em chamas, forçando a evacuação de cerca de 300 passageiros.

Ninguém ficou ferido no incidente que ocorreu na linha Odakyu operada pela Odakyu Electric Railway Co entre as estações de Sangubashi e Yoyogi-hachiman, mas cerca de 71.000 pessoas foram afetadas pelos atrasos subsequentes.

Segundo a operadora, o trem foi parado automaticamente antes do centro de controle ter dado as orientações porque um policial que estava no local pressionou um botão de emergência do cruzamento ferroviário, fazendo com que ele parasse perto da construção em chamas, divulgou o Mainichi.

A cobertura do trem, que operava um serviço local com destino à estação de Shinjuku, pegou fogo por volta das 16h05, produzindo fumaça preta e os passageiros foram guiados pelos funcionários a saírem do trem pelo primeiro e último vagões, informou a polícia e a operadora ferroviária.

Cerca de 25 veículos dos bombeiros foram enviados para controlar o incêndio da construção e as chamas na cobertura do segundo vagão do trem. O incêndio foi contido 1 hora e 45 minutos depois.

A polícia está investigando a causa do incêndio na construção, que abrigava uma academia de ginástica e está localizada em uma área residencial.

Fonte: Mainichi, Jiji, NHK Imagem: ANN