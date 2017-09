Torneira de leite gelado a qualquer hora

Estudantes colegiais se empenharam para poder servir leite geladinho a qualquer hora. Batizaram o invento de “torneira do leite”.

A invenção fez sucesso no Marugoto Tochigi Matsuri, um festival de comes e bebes da província, realizado na capital. Foram apresentados para o público o que Tochigi tem de melhor em verduras, frutas, carnes e leite. Afinal, a cidade Nasu Shimobara é conhecida como a maior produtora de leite do Japão.

A cidade lançou um desafio para ficar ainda mais conhecida como a capital do leite. Levantaram a mão 5 estudantes colegiais para aceitar o desafio.

Leite geladinho para promoção da cidade

Duas estudantes ficaram responsáveis pela confecção da capa – claro, que com o formato de uma vaquinha simpática. Os três colegas se empenharam em criar um dispositivo de refrigeração do leite.

Construíram a partir do zero, com criatividade. Usaram placa de cobre, a qual envolve a leiteira. Mas, para gelar, tiveram a ideia de envolver a leiteira com mangueiras, nas quais passam água gelada continuamente. Para que o equipamento possa funcionar em qualquer lugar, inclusive ao ar livre, usaram painel solar para o abastecimento da energia. Assim, conseguiram manter o leite geladinho, para ser servido e bebido a qualquer hora.

Com a torneira instalada, os visitantes do festival puderam se servir de leite geladinho. A “torneira do leite” reforçou a imagem da cidade Nasu Shimobara.

Assista ao vídeo para conferir o processo de fabricação do equipamento pelos estudantes colegiais.

Fonte e foto: ANN