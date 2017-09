Terremotos em consequência da erupção solar? Não se pode descartar

Coincidência ou não, o terremoto de magnitude 8,1 no México ocorreu no dia em que a Terra recebeu os ventos solares, em decorrência da erupção no sol. No Japão, tremores de magnitude 4 em Kumamoto e 5 em Akita. A explosão solar realmente trouxe para o Planeta uma forte tempestade geomagnética, alertada pelas autoridades no assunto.

De acordo com o US Geological Survey (USGS), um terremoto de magnitude 8,1 ocorreu às 23h49 (13h49 no horário Japão, já dia 8) em 7 deste mês, na costa do sudoeste do México. A imprensa noticiou nesta segunda-feira que o número de mortes ultrapassou 90 pessoas.

No Japão, logo em seguida, às 14h20, ocorreu um terremoto de magnitude 4,1 em Kumamoto (província homônima), na sexta-feira.

Ainda sob a tempestade geomagnética, às 22h23, ocorreu um outro abalo sísmico de intensidade 5,3, considerado forte, em Daisen (Akita). Os tremores atingiram vasta área de Tohoku, com intensidades 1 a 3.

Erupção solar x terremotos. Será apenas coincidência?

De acordo com o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, uma imensa quantidade de partículas foi liberada pela erupção – no dia 6 – como ondas de choque, e chegaram até a Terra por volta das 7h na sexta-feira (8).

Essa tempestade geomagnética causou distúrbios do campo magnético terrestre e na ionosfera acima da superfície. Havia preocupação de que isso afetaria os equipamentos de comunicação, mas não a saúde das pessoas.

Os sucessivos terremotos, tanto no México, quanto no Japão, ocorreram depois que tempestade geomagnética chegou.

Hideki Shimamura, professor da Universidade Musashino Gakuin disse para o ZakZak que “(a coincidência) é desconhecida academicamente”.

“Para pesquisar o mecanismo da placa que causa o terremoto, realizamos experiências de laboratório. Quando as rochas se chocam e se rompem geram ondas eletromagnéticas, conferidas nas experiências. Não se pode afirmar que é improvável que as partículas com eletricidade geradas com a erupção solar pudessem disparar o gatilho das placas que provocam terremoto”, explicou.

Fonte: ZakZak Fotos: NASA e ANN

