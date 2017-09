Surfista de Shizuoka pode ter sido mordido por tubarão

Por volta das 9h45 de domingo (3), um homem de 42 anos estava surfando em uma das praias de Iwata quando sofreu um ferimento. Um outro surfista percebeu algo errado e acionou o 119.

O homem ferido foi levado para atendimento de emergência no hospital. Ele contou que não chegou a ver se o que o mordeu era de fato um tubarão. “Vi um corpo preto”, relatou a vítima. No hospital constatou-se que pode, de fato, ser mordida de tubarão, no seu pé esquerdo. O ferimento é grave e requer cerca de 3 semanas de internação.

Segundo a polícia de Iwata (Shizuoka) e a Divisão de Gestão de Crise, o homem que teve o pé mordido estava à espera de uma onda, na sua prancha, quando foi mordido. Ele teria caído na água e gritou “fui mordido”, quando um outro surfista o socorreu até a praia.

Tubarão: há outras pessoas que viram

Até domingo, as autoridades ainda não tinham constatado a presença de tubarão. O jornal Chunichi conversou com vários surfistas. Eles contaram que nessas últimas duas semanas têm visto algo parecido com tubarão na praia onde ocorreu o acidente.

O Corpo de Bombeiros e outras autoridades do município estão verificando a praia para conferir se há tubarões.

Portanto, pedem cuidado e também para as pessoas não se aproximarem do local. O surfista sofreu a mordida a cerca de 80 metros ao sul da foz do rio Ota, em Fukuda, na cidade de Iwata. Segundo a imprensa, é um local bem frequentado pelos surfistas.

Fontes e fotos: NHK e Chunichi Shimbun