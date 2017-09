Serviços de trem foram suspensos temporariamente em áreas que receberam alerta de míssil

Após o alerta emitido pelo sistema J-ALERT sobre o míssil norte-coreano, as operações dos trens-bala e alguns trens locais, incluindo sistemas de metrô nas áreas que receberam o aviso, foram temporariamente suspensas para verificações de segurança. Os serviços já foram retomados.

Nenhum voo de aeroportos japoneses foi cancelado devido ao lançamento de míssil da Coreia do Norte.

De acordo com a cooperativa pesqueira Erimo, no momento em que o alerta foi emitido, 16 barcos pesqueiros estavam operando em águas no Pacífico a cerca de 5 a 10km ao largo da costa de Hokkaido. Segundo ela, não há informações de qualquer dano nas embarcações.

A Guarda Costeira do Japão disse que alguns barcos de patrulha e aeronaves serão enviados às águas a cerca de 2.200km ao leste de Hokkaido, onde acredita-se que o míssil tenha caído, para fazer as verificações de segurança no local.

As áreas que receberam alerta do sistema J-ALERT foram Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Gunma, Niigata e Nagano.

Fonte: NHK Imagem: ANN