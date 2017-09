Reorganização de feriados nacionais poderá facilitar o tráfego durante as olimpíadas

Legisladores estão considerando medidas especiais para tornar feriados nacionais as datas tanto da cerimônia de abertura como do encerramento das Olimpíadas de Tóquio em 2020 para ajudar a garantir a ocorrência tranquila dos eventos.

As datas de 23 de julho e 10 de agosto de 2020, provavelmente, serão designadas como feriados nacionais somente para o ano olímpico, além do dia da cerimônia de abertura no dia 24 de julho, que já é marcado como um feriado nacional.

Um grupo não partidário de legisladores para questões de esportes começou a estudar o plano, revelado pelo líder do grupo, Toshiaki Endo, ex-ministro responsável pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, durante uma reunião do comitê que organiza as olímpiadas no dia 25 de setembro.

Enorme congestionamento antes da abertura do evento e após a cerimônia de encerramento

Espera-se um enorme congestionamento dentro e ao redor de Tóquio no dia antes da abertura do evento e no dia após a cerimônia de encerramento. Algumas estradas podem ser fechadas para garantir a passagem segura de dignitários estrangeiros que participam das cerimônias de abertura e encerramento.

A reorganização de feriados é destinada a limitar o número de pedestres que anda pela cidade a fim de facilitar o controle de tráfego de grande escala para o transporte de pessoas muito importantes (VIPs). Os feriados nacionais reduziriam o número de pessoas na cidade ao diminuir as atividades econômicas.

O grupo está planejando transferir o feriado nacional do Dia do Mar, que é móvel, da 3ª segunda-feira de julho no ano olímpico (20 de julho de 2020), para 23 de julho. Ele também está considerando mover o fixo Dia da Montanha de 11 de agosto para o dia 10.

O outro plano que já está em consideração é mover outro feriado nacional, o Dia da Saúde e Esportes, geralmente na 2ª segunda-feira de outubro (12 de outubro no ano olímpico), para sexta-feira, 24 de julho, quando a cerimônia de abertura será realizada. O feriado pode ser renomeado como Dia dos Esportes. Todas as datas transferidas seriam aplicadas somente para o ano de 2020.

O Dia da Saúde e Esportes foi estabilizado para comemorar a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio em 1964.

No final de agosto, o grupo concordou em apresentar um projeto de lei para mover os feriados nacionais, entre outros, à sessão ordinária da assembleia no próximo ano.

O governo entende a política do grupo e é provável que os projetos sejam aprovados.

Fonte: Asahi Imagem: Bank Image