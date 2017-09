Queda na delinquência juvenil no Japão

O número de menores infratores e detidos pelos policiais em todo o Japão foi de 10.402 casos, no primeiro semestre do ano. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Polícia nesta quinta-feira (21). Houve queda de 2.379 casos em relação ao mesmo período do ano passado. As estatísticas são elaboradas desde 1979 e foi o menor número registrado desde então.

A agência acredita que a queda da delinquência em grande escala tenha sido a contenção logo no início das inadimplências.

As maiores infrações ao Código Penal vistas separadamente são os pequenos furtos, com 3.818 casos, sendo que houve queda de 501 em relação ao mesmo período do ano passado. Os furtos de bicicleta aparecem em segundo lugar, também com queda de 147 casos. Foram indiciados 1.354 menores por conta disso. Em terceiro lugar aparecem os furtos de motocicleta com 714 casos e queda de 385.

Se houve queda nas infrações relacionadas aos furtos, o que preocupa as autoridades é o aumento de menores envolvidos com a maconha. Os casos se multiplicaram em quase 6 vezes nesses últimos anos. De 27 detidos no primeiro semestre de 2013, esse número subiu para 156.

Destinos diferentes dos menores julgados

Dependendo do caso julgado e condenado, o menor delinquente ou criminoso pode ir para 2 destinos diferentes.

Um deles é o reformatório (shonen-in sochi), onde ele recebe treinamentos diários, não por “castigo”, mas orientações corretivas incluindo aulas do ensino ginasial e colegial, além de desenvolver sua vocação.

Já para aqueles para os quais o tribunal julga que houve disposição criminosa considerável, são encaminhados para um presídio juvenil (shonen keimusho), onde são tratados como sentenciados para o cumprimento da pena. Isso vale para os jovens do sexo masculino. As adolescentes condenadas por crimes consideráveis são encaminhadas para uma das penitenciárias femininas, para cumprimento da pena junto com as adultas.

Fontes: Chunichi Shimbun e Mainichi Shimbun Foto: Laughlin Air Force Base